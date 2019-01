USA vaevleb hirmsa külma käes: Chicagos on külmem kui mõnes Antarktika soojemas paigas

"Astusin õue, suutsin seal veeta umbes kümme minutit. Mu sõrmed külmusid peaaegu kohe, ehkki kandsin mitut paari kindaid. Silmist hakkas vett jooksma, pisarad külmusid ripsmetel. Pea hakkas valutama, jänesenahkse mütsi külge tekkisid purikad," kirjeldab sotsiaalmeedias olukorda Chicagos elav Eesti ajakirjanik Sten Hankewitz. Kõige hullem on tuulekülm, ütles Hankewitz Delfile. Sellal kui tema õues oli, pidi arvestama -40 kraadise temperatuuriga. "Starter käis ringi oma pool minutit, enne kui suutis auto käima panna," kirjeldas ta. Homseks lubatakse veel külmemat ilma, ent tuulekülma peaks tulema vähem.

"Tegu võib olla ajaloolise külmalainega," ütles BBCle Illinoisi osariigis tegutsev meteoroloog Ricky Castro.

Pealkirjas toodud ilus võrlus Antarktikaga on küll faktitäpne, ent arvestada tuleb, et seal valitseb praegu suvi: lõunapooluse mandriosas on suviti tavaliselt umbes 25 kraadi külma, rannikul on veelgi soojem.

Põhja-Dakota osariigis on temperatuur langenud lausa -37 kraadi juurde, tuulekülmaks hinnatakse seal koguni -54.

Usutakse, et kuni -28 kraadi juures paukuvat pakast saab tunda umbkaudu 20 miljonit inimest erinevates osariikides. Kohalik ilmateenistus hoiatab, et külmakahjustused võivad tekkida juba 10-minutilise õues viibimise järel.

Praeguseks on külmalaine nõudnud seitse elu - inimesed on külmunud surnuks, ent hukkunud ka külmast ja lumest põhjustatud avariides. Postiteenistus ei tööta paiguti, koolid on kinni, toit ja joogid külmuvad veokites, seega on mõnel pool häiritud ka esmatarbekaupade saadavus.