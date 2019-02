USA vabariiklaste juht hoiatas Trumpi: partei eriolukorda ei toeta

Ajaleht The Washington Post kirjutab, toetudes vabariikliku partei allikatele, et vestlus president Trumpi ja McConneli vahel leidis aset teisipäeval Valges Majas. Juhtivvabariiklane hoiatas, et partei võib võtta Senatis vastu ka resolutsiooni, mis tühistab riigipea otsuse hädaolukorra väljakuulutamisest, mille võib Trump omakorda siiski vetostada.

USA riigipea nõustus eelmisel nädalal viimaks allkirjastama eelnõu, mis lõpetas 35 päeva kestnud valitsuse tööseisaku esialgu kuni 15. veebruarini. Trumpi administratsiooni personaliülem Mick Mulveni hoiatas, et juhul, kui Kongress ei suuda müüri rahastamise küsimuses kokkulepet saavutada, jätkub ka tööseisak.

Trump aga ütles ajakirjanikele, et 15. veebruarini oodata on tegelikult ajaraisk, sest tõenäoliselt kokkulepet ei saavutatata, misjärel võib ta juba välja kuulutada hädaolukorra, mis võimaldaks tal kasutada kaitseministeeriumi eelarvet, et jätkata piirimüüri ehitamist.