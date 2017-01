USA vabariiklaste enamusega kongress asus Obamacare'i kaotama

USA esindajatekoda astus esimese tähtsa sammu, et tunnistada kehtetuks president Barack Obama üks tähtsamaid saavutusi, tervishoiureformi seadus, mida tuntakse Obamacare'i nime all.

Esindajatekojas hääletas seaduse tagasipööramise algatamise eelnõu poolt 227 (neist mitte ükski demokraat -toim) ja vastu 198 saadikut, vahendab ERRi uudisteportaal uudistekanalit BBC.

"Astudes esimese sammu Obamacare'i tühistamiseks, liigume lähemale sellele, et leevendada probleeme, mida seadus on ameeriklastele põhjustanud," ütles esindajatekoja spiiker Paul Ryan hääletuse järel. "See resolutsioon annab meile tööriistad, mida on tarvis, et samm-sammult need probleemid lahendada ja anda ameeriklastele tagasi kontroll oma tervishoiu üle".

Paul Ryan Foto: CHIP SOMODEVILLA, AFP/Scanpix

Vabariiklased ei ole põhjalikumalt selgitanud, millega nad Obamacare'i asendada kavatsevad. Plaani väljatöötamisel on võtmeisik tervishoiuministriks nimetatud Tom Price, kes on tuntud Obama tervishoiureformi veendunud vastasena.

Vastutustundliku riigieelarve sõltumatu komitee teatas jaanuaris, et Obamacare'i kehtetuks tunnistamine läheb järgmise kümne aasta jooksul maksma umbes 350 miljardit dollarit.

Loe veel

Tervishoiureformi tühistamine oli ka 20. jaanuaril ametisse vannutatava Donald Trumpi üks valimislubadusi.

2010. aastal vastu võetud tervishoiureform tõi USA tervishoiusüsteemi ulatuslikud muudatused, laiendades märkimisväärselt ravikindlustatute ringi. Kui reform kehtetuks tunnistatakse, jääb ravikindlustuseta rohkem kui 20 miljonit ameeriklast.