USA: uut keemiarünnakut ette valmistav Assadi režiim maksaks selle eest kallist hinda

Foto: Alex Brandon, AP

Valge Maja hoiatas esmaspäeval Süüria presidenti Bashar al-Assadit, et tema ja tema sõjavägi maksaksid kallist hinda, kui viiksid läbi keemiarünnaku, ning teatas, et USA-l on põhjust uskuda, et ettevalmistused selliseks rünnakuks on käimas.