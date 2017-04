USA ÜRO-suursaadik: USA prioriteet Süürias on Assadi valitsuse kukutamine

Ameerika Ühendriikide suursaadik ÜRO-s Nikki Haley ütles intervjuus CNN-ile, et USA Süüria-poliitika eesmärgid on võit ISIS-e üle, riigi väljatoomine Iraani mõjusfäärist ja Bashar al-Assadi valitsuse kukutamine.

„Me ei näe võimalust rahuks Süürias, kuni Assad seal on,“ ütles Haley.

Välisminister Rex Tillerson andis telekanalile CBS omakorda intervjuu, kus ta andis mõista, et režiimi kukutamisest olulisem on olukord Süürias stabiliseerida. Samas rääkis välisminister vajadusest luua Süüriasse tsiviilisikute kaitseks turvatsoonid.

„Kui me suudame luua Süürias stabiliseerimistsoonid, siis loodan, et see loob tingimused kasuliku poliitilise protsessi alguseks,“ ütles Tillerson. Mõlemad intervjuud lähevad täismahus eetrisse pühapäeval.