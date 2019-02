USA üldsust raputas peretragöödia: ema tulistas oma kolm väikest tütart surnuks ning tappis siis ka enda

Fox News kirjutab, et Aubrianne Moore (28) kannatas juba pikemat aega hallutsinatsioonide ning paranoia käest. Näiteks tõi ta lapsed keset päeva koolist ära, kuna arvas, et hiljem võib juhtuda bussiõnnetus. Samuti ei suutnud ta vahel öösiti magada, kuna pelgas, et keegi murrab koju sisse. Ka toidu puhul tundus talle vahel, et see võib olla mürgitatud.

Kõik see on nüüd avalikkuse ette jõudnud, ent ometi varem ametiorganid ei sekkunud, arstid teda vaimselt haigeks ei tunnistanud. Esmaspäeva pärastlõunal sõitis ta oma kolme tütrega eraldatud kohta, kus inimesi ligidal polnud. Ta tulistas Alaina Raud (2), Cassidy Roderyt (6) ja Kyrie Roderyt (8) selja tagant jahipüssiga. Kõik lapsed surid vigastuste tagajärjel. Seejärel tõstis ta laibad autosse ja sõitis oma poiss-sõbra maja juurde. Seal tulistas ta ennast.

Kohalik konstaabel Michelle LaJoye-Young ütles, et tõenäoliselt tappis naine enda ja oma lapsed, kuna arvas, et neid ähvardab mingi vältimatu oht, mille eest ei anna põgeneda. Ta arvas, et kaitseb oma lapsi.