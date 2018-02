USA tuumastrateegia ärritas venelasi ja hiinlasi

Venemaa ei ole rahul USA armee ettepaneku hakata ümber korraldama tuumaarsenali ja välja töötama uusi väiksema mõjuraadiusega aatompomme, heidutamaks oma vaenlasi.

Jutt on väiksematest ja vähem võimsatest pommidest, mille tugevus on küll alla 20 kilotoni, kuid mis hoolimata sellest on laastava mõjuga. Teise maailmasõja lõpus Jaapani linnale Nagasakile vistatud aatomipomm, mis oli võimsuselt umbes nii tugev, tappis enam kui 70 000 inimest.

„Antud dokumendi sõjakas ja Venemaa-vastane iseloom on ilmselge,“ ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja, kelle sõnul valmistas Ameerika pool neile seesuguse ideega „tõsise pettumuse“. „Me peame võtma arvesse praegu Washingtonis ringlevaid lähenemisi ja rakendama vajalikke meetmeid omaenda julgeoleku tagamiseks,“ lisas ta.

Hiina kaitseministeeriumi pressiesindaja Ren Guoqiang tuli välja samasuguse avaldusega, öeldes, et „riik väljendab kindlat vastuseisu USA raportile“. „Me loodame, et USA loobub külma sõja mentaliteedist ja keskendub selle asemel tuumaarsenali desarmeerimisele,“ sõnas ta.

Ka Vene riigiduuma kaitsekomisjoni esimees Vladimir Šamanov pidas vajalikuks avaldada arvamust, et USA plaan on „lihtlabane väljapressimine“. „Kõik see on jätk nende jultunult agressiivsele poliitikale eesmärgiga säilitada ainuliidri positsioon. Nad ei suuda aktsepteerida, et seda ei juhtu iial, Hiina ega Venemaa ei luba seda,“ lubas ta.

USA kaitseminister James Mattis kirjutas reedel avaldatud ülevaate eessõnas: „meie strateegia tagab, et Venemaa mõistab, et igasugune tuumarelvade kasutamine, kuitahes piiratud ulatuses, on alati vastuvõetamatu“. „Antud strateegia on vastus Venemaa võimekuse laiendamisele ning nende strateegia ja doktriini iseloomule,“ märkis ta.