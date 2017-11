USA tuumaohvitser: astuksin Trumpi illegaalsele rünnakukorraldusele vastu

Ameerika Ühendriikide juhtiv tuumakomandör ütles, et kui president annaks välja ebaseadusliku korralduse kasutada tuumarelva, astuks ta sellele vastu.

Õhuvägede kindral John Hyten ütles laupäeval Halifaxi rahvusvahelisel julgeolekufoorumil, et USA strateegilise väejuhatuse ülemana annaks ta sellisel juhul presidendile nõu ja eeldab, et leitakse seaduslik alternatiiv, vahendab uudistekanal BBC.

"Me mõtleme nende asjade üle palju. Kui sul on seesugune vastutus, kuidas sa saaksidki selle peale mitte mõelda," märkis kindral Hyten julgeolekufoorumil.

"Ma annan presidendile nõu ja tema ütleb mulle, mida teha," selgitas ta asjade käiku. "Kui tema korraldus on ebaseaduslik, siis seda ma ka ütlen. Tema küsib seejärel, mis oleks seaduslik, misjärel pakume me talle hulga võimalusi, mida vastavas olukorras teha ja nii see käib."

Ta lisas, et ebaseadusliku korralduse täideviimisel ähvardaks teda eluaegne vangistus.

Hyten kommenteeris teemat kõigest päev pärast seda, kui presidendi õigus korraldada tuumarünnak tuli esmakordselt viimase 40 aasta jooksul päevakorrale USA senaatorite seas, kellest osa tunneb muret, et president Donald Trump võib seesuguse korralduse anda hetkeajendil ja hoolimatult.

Augustis ähvardas president Trump näidata Põhja-Koreale tuld ja raevu, mida maailm ei ole veel varem näinud.