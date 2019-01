USA tunnustas opositsiooniliidrit Venezuela presidendina, toimuvad massimeeleavaldused

„Ma vannun, et võtan ametlikult riikliku täidesaatva võimu presidendi kohusetäitjana,” ütles Guaidó paremat kätt üleval hoides.

Parlamendi esimees Guaidó kutsus relvajõude, mis on seni toetanud Madurot, valitsusele mitte kuuletuma.

Venezuela kaitseminister mõistis aga Guaidó tegevuse hukka.

Eilsetel meeleavaldustel on hukkunud 13 inimest, teatas organisatsioon nimega Venezuela Sotsiaalkonfliktide Vaatluskeskus.

Trump nimetas oma avalduses Maduro riigipeaks olemist mittelegitiimseks ja ütles, et ainus legitiimne võimuorgan Venezuelas on parlament.

„Venezuela rahvas on julgelt Maduro ja tema režiimi vastu sõna võtnud ning nõudnud vabadust ja õigusriiki,” öeldakse Trumpi avalduses.

Veel öeldakse avalduses, et USA peab Maduro režiimi otseselt vastutavaks igasuguse ohu eest Venezuela rahva julgeolekule.

USA riigisekretär Mike Pompeo tõrjus Maduro sammu USA-ga sidemed katkestada, öeldes, et USA ei tunnusta teda riigipeana ja hakkab suhtlema ajutise presidendi Guaidó valitsuse kaudu.

Pompeo õhutas Venezuela sõjaväge toetama jõupingutusi demokraatia taastamiseks ja ütles, et USA toetab Guaidó katseid moodustada valitsus.

USA anonüümseks jäänud kõrgetasemeline ametnik ütles, et Venezuelas on laual kõik valikuvõimalused ja viitas karmimate sanktsioonide kehtestamisele.

Trump õhutas oma avalduses ka teisi riike Guaidód tunnustama. Seni on seda teinud seitse Lõuna-Ameerika riiki: Brasiilia, Colombia, Tšiili, Peruu, Ecuador, Argentina ja Paraguay. Guaidóle on toetust avaldanud ka Kanada ning Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk ütles, et loodab, et Euroopa Liit ühineb demokraatlike jõudude toetuseks.

Madurole on toetust avaldanud Mehhiko, Boliivia ja Kuuba.

Guaidód tunnustas presidendina ka Ameerika Riikide Organisatsioon.

Guaidó oli suhteliselt tundmatu, kuni temast sai varem sel kuul Venezula opositsiooni kontrollitud parlamendi president. Ta ütles, et tal on põhiseaduslik õigus võtta presidendiamet üle, kuni korraldatakse uued valimised.