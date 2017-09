USA transsoolistel sõduritel on võimalik oma riiki teenida vähemalt veebruarini

Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi ametnike sõnul on transsoolistel meestel ja naistel senise poliitika alusel võimalik jätkata oma riigi teenimist kuni tuleva aasta veebruarini.

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja kolonel Rob Manning ütles reedel ajakirjanikele, et transsooliste sõdurite saatus selgub veebruaris ja senikaua on neil õigus kõikidele hüvedele, mida pakutakse ka nende kaasvõitlejatele.

Kaitseminister James Mattis on varem lubanud, et transsoolistel sõduritel on võimalik edasi teenida vähemalt seni, kuni ekspertkomisjon jõuab otsuseni, kuidas president Donald Trumpi direktiivi rakendama hakata.

Ta ütles, et annab riigipeale ülevaate pärast ekspertkomisjoni poolsete soovituste kuulmist, ja „kuni selle ajani jääb austusest teenistuses olevate liikmete vastu paika senine poliitika“.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump allkirjastas augustis vastuolulise memorandumi, mis annab armeele korralduse transsoolisi mehi ja naisi väeteenistusse enam mitte lubada.

Memo kirjeldas detailsemalt administratsiooni soovi keelata transsoolistel kodanikel oma riiki teenida pärast seda, kui president Trump teatas sellest ideest üleeelmisel kuul oma Twitteri kontol.

Otsus tõotab rahuldada paremäärmuslikku ja konservatiivsemat osa Trumpi baasvalijaskonnast, kuid tekitab peavalu tuhandetele transsoolistele sõduritele, kellest arvestatav hulk julges „kapist välja tulla“ alles pärast mullust seadusemuudatust, millega neid tunnustati armee võrdväärsete liikmetena.