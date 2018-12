USA tõmbab Türgi eelseisva rünnaku tõttu väed Süüriast välja

Lehe allikate sõnul teavitasid ameeriklased kohesest väljatõmbumisest oma kohalikke liitlasi, Süüria Demokraatlikke Jõude, kellest suur osa on kurdi võitlejad. Eelmisel nädalal teatas Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, et riik plaanib lähipäevil alustada uut rünnakut Süüria kurdide vastu.

Otsus väed välja tõmmata sündis pärast Erdoğani ja USA presidendi Donald Trumpi hiljutist telefonivestlust, märgib Wall Street Journal. Samal ajal jätkuvad Süüria kaguosas lahingud Süüria Demokraatlike Jõudude ja ISIS-e vahel.

Uudisteagentuur Reuters kirjutab samateemalises loos USA valitsusallikatele viidates, et väljatõmbumine on esialgu siiski alles kaalumisel. CNN aga teatab kaitseministeeriumi allikale viidates, et otsus on tehtud ja Trump käskis kiirkorras välja tõmmata kõik USA sõdurid kogu Süüriast. CNN-i teatel langetati otsus eile.

Tänases Twitteri-postituses kinnitas uudist ka Trump. Erinevalt tema väidetust ISIS siiski võidetud ei ole.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.