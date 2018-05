USA Today: erukontradmiral Masso Eestisse saadikuks määramine jäi pärast Bannoni Valgest Majast lahkumist toppama

„See ebakindlus tuleb ajal, kui Eestil ja teistel Balti riikidel on olnud kohati raskusi Trumpi agressiivsema hoiaku NATO suhtes ja tema kohati ebajärjekindla retoorika Venemaa agressiivsuse suhtes selles regioonis tõlgendamisel,” märgib USA Today.

USA ajalehe sõnul ei ole ei demokraatidest ega vabariiklastest senaatorid Massot avalikult kritiseerinud. Kaks protsessi kohta informeeritud allikat ütlesid USA Todayle, et pärast Bannoni lahkumist tekkis parteideülene inerts, see tähendab kalduvus jätta asi nii, nagu on. Suursaadiku kohal Eestis on praegu karjääridiplomaat ja ekspertide sõnul oleks ebatavaline ta sellelt töölt kõrvaldada, et teha ruumi poliitilisele isikule.

USA välisministeeriumi kõneisik soovitas USA Todayl pöörduda küsimustega Masso kohta Valgesse Majja, kust ajaleht vastust ei saanud.