USA tippvabariiklane aasta eest: ma arvan, et Putin maksab Trumpile

Ajaleht Washington Post teatas, et USA esindajatekoja enamuse liider, California vabariiklane Kevin McCarthy ütles eelmisel aastal eravestluses, et siis veel presidendikandidaat olnud Donald Trump võib saada raha Venemaa presidendilt Vladimir Putinilt.

Esindajatekoja spiiker Paul Ryan sekkus kohe ja lõpetas vestluse sel teemal, selgub eelmise aasta juunis toimunud vestluse salvestusest, millega Washington Post on tutvunud. Samal ajal, kui ülejäänud seltskond naeris, vannutas Ryan kõiki vestlusest vaikima.

„See on halb katse nalja teha, see on kõik, mis selle kohta öelda on,“ ütles McCarthy nüüd Kapitooliumil ajakirjanikele. „Keegi ei usu, et see on tõsi, ühegi fakti venitamise juures.“

Pahandus sai alguse juunis vabariiklaste juhtide kohtumisel Kapitooliumil.

Washington Posti andmetel ütles McCarthy siis järgmist: „On kaks inimest, kellele Putin minu arvates maksab: Rohrabacher ja Trump.“

California vabariiklasest esindajatekoja liige Dana Rohrabacher on tuntud Putini kõige suurema kaitsjana USA kongressis.

McCarthy sõnad kutsusid Washington Posti teatel esile naeru, mille peale ta lisas: „Vannun jumala nimel.“

Ryan vannutas seejärel kõiki vestluse kohta suud pidama. „Ei mingeid lekkeid,“ ütles Ryan. „Nii me teame, et oleme siin tõeline perekond.“

Washington Posti teatel eitasid Ryan ja McCarthy alguses üldse sellise vestluse toimumist, kuni ajaleht teatas, et tsiteerib salvestust.

Kolmapäeval püüdsid McCarthy ja Ryani abid kogu episoodi igati pisendada.

Küsimusele, kas ta usaldab endiselt Trumpi, vastas McCarthy: „Sada protsenti.“

Ryani pressiesindaja Brendan Buck ütles, et tegemist oli selgelt katsega teha huumorit.

„Keegi ei uskunud, et enamuse liider kinnitab tõsiselt, et Donald Trumpile või kellele iganes meie liikmetest maksavad venelased,“ ütles Buck.