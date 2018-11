USA televõrgud ja Facebook lõpetasid rassistlikuks peetud Trumpi reklaami näitamise

30-sekundiline reklaam, mida sponsoreeris Trumpi 2020. aasta tagasivalimiskampaania ja mis pandi internetti üles eelmisel nädalal, sisaldab kohtusaalivideot Mehhiko ebaseaduslikust sisserändajast, kes mõisteti 2014. aastal süüdi kahe politseiniku tapmises. Selle vahele oli pikitud kaadreid läbi Mehhiko USA piiri suunas liikuvatest Kesk-Ameerika migrantidest, vahendab Reuters.

CNN refused to run this ad... I guess they only run fake news and won’t talk about real threats that don’t suit their agenda. Enjoy. Remember this on Tuesday. #vote #voterepublican pic.twitter.com/VyMm7GhPLX