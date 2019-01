USA telekanalis Fox News küsiti, miks peaks panustama mingi Eesti territoriaalse terviklikkuse kaitsesse

Tafuri vastas, et kui Balti riigid langevad Venemaa sissetungi ohvriks, oleks Ida- ja Lääne-Euroopa järgmisena Kremli vaateväljas.

Carlson teatas selle peale, et tema argumendid põhinevad 2019. mitte 1945. aastal.

Carlsoni sõnadele reageeris Twitteris president Toomas Hendrik Ilves, kes meenutas, et Eesti on saatnud USA-d toetades sõdureid ja kandnud kaotusi Afganistanis ja Iraagis.

„Nii et kõik USA-d Afganistanis ja Iraagis toetades surnud Eesti sõdurite matused, kus ma käisin, olid ilmaasjata? Palun vastake. Jah või ei,” kirjuas Ilves.

So all the funerals I went to for Estonian soldiers who died supporting the US in Afghanistan and Iraq were for naught? Please answer. Yes or No. https://t.co/rk3sM8fUAw