USA telekanal: Putini tuumajõul töötav piiramatu ulatusega rakett on edukaimal katsetusel lennanud 35 kilomeetrit

Foto: AP

President Vladimir Putin kuulutas oma tänavuses aastakõnes, et Venemaal on uus tuumajõul töötav piiramatu tegevusulatusega rakett, kuid seni ei ole seda õnnestunud edukalt katsetada, teatab USA telekanal CNBC, viidates allikatele, kes on otseselt kursis USA sellekohase luureraportiga.