USA telekanal CNN andis president Trumpile vastulöögi

"Fox News on USAs palju olulisem kui CNN, kuid väljaspool USAd on CNN International endiselt oluline (võlts)uudiste allikas, ja nad esitavad meie riiki MAAILMALE väga halvas valguses. Muu maailm ei kuule neilt tõde!" säutsus Trump kõigepealt oma Twitteri kontol.

Telekanal oli aga kärme presidendi kriitikale vastama: "Meie töö ei ole esindada USAd muu maailma ees. See on sinu töö. Meie töö on edastada uudiseid. #FaktidKõigepealt."

It's not CNN's job to represent the U.S to the world. That's yours. Our job is to report the news. #FactsFirst 🍎

