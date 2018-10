USA teatas kriisist lõunapiiril

Tema sõnul ei ole kaugel aeg, kui USA-Mehhiko piiril toimuvat, võib hakata kirjeldama kui „kriisi“, arvestades, et üle piiri saabub ebaseaduslikult ja kontrollimata moel „rekordarv“ põgenikke Ladina-Ameerikast.

Kesk-Ameerikat väisav Pompeo ütles kohtumisel Mehhiko välisministri Luis Videgarayga, et tegemist on „suurima küsimusega, millega meil täna silmitsi tuleb seista“.

„Oleme kiiresti jõudmas punkti, mis näib olevat kriisihetk,“ tõdes ta.

Olukord on keeruline ka Mehhiko piiril Guatemalaga, mida soovib ületada vähemalt 3000 inimest, peamiselt pärit Hondurasest. On teada, et suur osa neist soovib suunduda turvalisust otsima Ameerika Ühendriikidesse.

Mehhiko piiril hoiab valitsuse korraldusel korda mitusada märulipolitseinikku, aga põgenikke ei jäeta siiski sinna oma saatust ootama: neil on võimalik esitada varjupaigataotlus, mille rahuldamise üle otsustatakse kaasusepõhiselt.