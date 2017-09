USA tahab sanktsioone Põhja-Koreale karmistada, Venemaa ja Hiina seisavad vastu

Ameerika Ühendriigid soovivad ÜRO Julgeolekunõukogu esmaspäevasel kohtumisel sanktsioone tuumakatsetuse korraldanud Põhja-Koreale karmistada.

Ameeriklased tahavad tuua lauale resolutsioonikava, mis kehtestaks stalinistlikule riigile naftaembargo ja külmutaks selle liidri Kim Jong-uni varad, vahendab uudisteagentuur AP.

Ühtlasi tahetakse keelustada tekstiilieksport Põhja-Koreast ja Põhja-Korea tööliste palkamine välismaal.

USA esinduse teatel seisavad Venemaa ja Hiina aga sanktsioonide karmistamisele vastu.

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles reedel, et resolutsioonikava kallal tehakse alles tööd, mistõttu selle lõplikku kuju on veel vara ennustada.

"Et mõjutada põhjakorealasi oma tuuma- ja raketiprogrammi jõustamisel provokatsioonidest loobuma, on vaja režiimi survestamise kõrval rõhutada ja suurendada jõupingutusi poliitilise protsessi jätkamiseks," ütles Lavrov.

Ka Vene riigipea Vladimir Putin on väljendanud samasugust arvamust, leides, et sanktsioonide karmistamisest ei ole tolku.

„Venemaa usub, et survestamispoliitika Pyongyangi suunal, peatamaks selle tuumaprogramm, on ekslik ja kasutu,“ ütles Putin eelmisel nädalal. „Muredele on võimalik lahendused leida ainult otsese dialoogi teel.“

Ta tõdes, et olukord Korea poolsaarel on jõudnud „suuremahulise konflikti äärele“. Tema meelest viivad jätkuv survestamispoliitika, nagu ka provokatsioonid ning karm ja inetu retoorika, vaid „tupiktänava lõppu“.

Põhja-Korea lubas neljapäeval jõulisi vastumeetmeid igasugustele uutele sanktsioonidele.

„Me vastame barbaarsetele sepitsustele sanktsioonide ümber ja survele USA poolt enda jõuliste vastumeetmetega,“ öeldakse Põhja-Korea avalduses.