USA tahab heidutada venelasi väikeste tuumapommidega

USA sõjavägi tegi ettepaneku hakata ümber korraldama tuumaarsenali ja välja töötama uusi väiksema mõjuraadiusega aatompomme, heidutamaks venelasi.

USA kaitseministeeriumi ülevaates avaldati muret, et Venemaa võib pidada USA tuumaarsenali selle suuruse tõttu raskesti kasutatavaks, mis tähendab, et heidutusvahendina see enam ei toimi, vahendab uudistekanal BBC.

Väiksema mõjuraadiusega tuumapommide väljatöötamine aitaks selle probleemi lahendada, väidab Pentagon.

Jutt on väiksematest ja vähem võimsatest pommidest, mille tugevus on alla 20 kilotoni, kuid mis hoolimata sellest on laastava mõjuga. Teise maailmasõja lõpus Jaapani linnale Nagasakile vistatud aatomipomm, mis oli võimsuselt umbes nii tugev, tappis enam kui 70 000 inimest.

USA kaitseminister James Mattis ütles ülevaate eessõnas, et „meie strateegia tagab, et Venemaa mõistab, et igasugune tuumarelvade kasutamine, kuitahes piiratud ulatuses, on alati vastuvõetamatu“.

„Antud strateegia on vastus Venemaa võimekuse laiendamisele ning nende strateegia ja doktriini iseloomule,“ märkis ta.

USA asekaitseminister Patrick Shanahan lisas omalt poolt, et tuumaarsenal tagab USA julgeoleku. „Me ei saa endale lubada selle vananemist,“ ütles ta reedel kaitseministeeriumi pressikonverentsil.