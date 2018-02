USA tahab harjutada Venemaad oma suurema kohalolekuga Mustal merel

USA suurendab oma kohalolekut Mustal merel, et seista vastu Venemaa üha suuremale kohalolekule seal, teatas USA sõjaline ametnik CNN-ile.

Laupäeval ühines varem Mustal merel viibinud USA sõjalaevaga USS Ross Arleigh Burke klassi hävitaja USS Carney, et viia läbi „merejulgeoleku operatsioone”, teatas USA 6. laevastik. Tegemist on esimese korraga pärast 2017. aasta juulit, kui Mustal merel on kaks USA mereväe sõjalaeva, vahendab CNN.

„Meie otsus lasta Mustal merel üheaegselt opereerida kahel sõjalaeval on proaktiivne, mitte reaktiivne,” ütles USA mereväe 6. laevastiku ülem, viitseadmiral Christopher Grady. „Me opereerime selles strateegiliselt tähtsas piirkonnas oma valitud tempo ja ajastusega.”

Grady lisas, et USA mereväe jätkuv kohalolek Mustal merel demonstreerib USA kestvat pühendumist regionaalsele stabiilsusele, Musta mere partnerite merejulgeolekule ja NATO liitlaste kollektiivkaitsele.

Pühapäeval tegi Venemaa teatavaks oma mereväe positsioonidele paigutamised piirkonnas, kui Venemaa kaitseministeerium tegi avalduse, milles öeldi, et Mustale merele väljusid õppustele fregatt Admiral Essen ja kaks patrulllaeva.

USA sõjaline ametnik ütles CNN-ile, et paigutada Mustale merele korraga USS Ross ja USS Carney on katse Venemaa „tundetuks muuta” USA sõjajõudude kohaloleku suhtes Mustal merel.