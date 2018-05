USA taastab venelaste tõttu oma 2. laevastiku, tuues mereväe põhijõu tagasi Atlandi ookeanile

Alliansi ametnike sõnul on Venemaa suurendanud mereväe patrulle Läänemerel, Põhja-Atlandil ja Arktika ümber ning selle allveelaevade tegevus on intensiivseim pärast külma sõja lõppu.

USA otsustas 2012. aastal, president Barack Obama administratsiooni ajal, enne Ukraina sündmuste algust, et kahandab oma kaitse-eelarvet umbes 500 miljardi dollari võrra, asudes vähendama oma kohalolekut Euroopas, viies suure osa oma laevastikust lähematel aastatel hoopis Vaiksele ookeanile.

Loe veel

USA tollane kaitseminister Leon Panetta ütles toona, et osana merekaitse ja strateegilise tähelepanu koondamisest Aasiale, suurendatakse mereväe jõudu Vaiksel ookeanil selliselt, et see saab olema 60 ja 40 protsenti Atlandi ookeani kahjuks: eelnevalt oli see jaotatud umbes võrdselt kahe piirkonna vahel.

Veel külma sõja ajal oli protsent aga vastupidine Atlandi ookeani kasuks, kui USA merevägi hoidis 60 protsenti oma allveelaevadest Atlandi ookeanil heidutusena „kurjuse impeeriumi“, Nõukogude Liidu vastu.

USA plaanis sellega ühtlasi suurendada ka Vaiksel ookeanil korraldatavate mereväeõppuste arvu. Arengud tekistasid juba toona muret Euroopa riikides, kel tuli hakata ümber kujundama senist Euroopa kaitsestrateegiat, ennekõike Washingtoni kavatsuse pärast hakata kaitsekulutusi kärpima.

Prantsuse kaitseminister Jean-Yves Le Drian tõdes toona ajakirjanikele teemat kommenteerides, et „paratamatult tekib sellega kuskil auk ja see auk on ilmselgelt Euroopas“.