USA suursaadik ÜROs jahib tõenäoliselt Trumpi tooli

Aasta ÜRO-s suursaadikuna ametis olnud Nikki Haleyst on saanud president Donald Trumpi administratsiooni staar, kelles diplomaadid näevad tulevast presidendikandidaati.

Jutud Haley soovist Valgesse Majja pääseda on saanud hoogu pärast seda, kui ta kaitses kindlameelselt Trumpi otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, andmata järele sõprade ega vaenlaste veenmiskatsetele, vahendab ERRi uudisteportaal.

45-aastane vabariiklasest suursaadik kasutas ÜRO Julgeolekunõukogu kriitika takistamiseks vetot ja ähvardas maksta kätte neile, kes Peaassamblees Washingtoni vastu hääletavad. Taoline konflikt viis ÜRO suursaadikud arusaamisele, et Haley ei ole mitte diplomaat, vaid poliitik, ja maailmaorganisatsioonis mängib ta kodupublikule.

"Ta ei püüa võita hääli Peaassamblees. Ta püüab võita hääli 2020. või 2024. aastaks," ütles üks nõukogu diplomaat.

Äsja raamatuga "Tuli ja raev. Trumpi Valges Majas" rohkesti kära tekitanud Michael Wolff väidab, et Haley sihid on tõepoolest kõrged ja ta ei lepi vähema kui presidendikohaga.

Raamatust selgub, et Wolffi arvates hakas Haley end Trumpi järglasena positsioneerima oktoobris, kui jõudis järeldusele, et Trump on ühe ametiaja president.

Wolff tsiteerib mitut Valge Maja töötajat, kelle sõnul on Haley "auahne nagu Lutsifer" ja palju nutikam kui Trump.

Haley ise on kõik küsimused poliitilistest ambitsioonidest kõrvale tõrjunud.