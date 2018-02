USA suursaadik ÜRO-s: Venemaa ei ole USA sõber

USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley ütles eile kongresmenide ees esinedes, et Venemaa ei ole USA sõber ega saa ka selleks, kuni ei muuda oma väärtusi.

„Venemaa ei ole meie sõber,“ vahendab Haley sõnu uudisteagentuur Intefax. „Ehk on mõni teema, milles me võime nendega koostööd teha, ja peame tegema valdkondades, kus see võimalik on, aga Venemaast ei saa meie sõpra.“

„Venemaast ei saa meie sõpra seni, kuni selle valitsus peab kinni oma praegustest väärtustest ega muuda oma rahvusvahelist käitumist,“ andis Haley mõista, et uks ei ole siiski täiesti kinni.

USA suursaadik avaldas ühtlasi arvamust, et president Donald Trumpi administratsioon suhtub Venemaasse karmimalt, kui ükski teine administratsioon pärast president Ronald Reaganit.

„Ma ei tea, mida Venemaa lootis USA valimistest saada, kuid ütlen, neil pole tulemuse üle hea meel,“ ütles Haley.