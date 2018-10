USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley astub tagasi, kuid välistab 2020. aastal presidendiks kandideerimise

Trump ütles hiljem presidendilennuki pardal, et tal on Haley asendaja leidmiseks viiest inimesest koosnev nimekiri, kus on Valge Maja endine nõunik Dina Powell, kes on Haley sõber. USA suursaadik Saksamaal Richard Grenell ei ole Trumpi sõnul selles nimekirjas, kuid ta on valmis teda kaaluma.

Trumpi tütar Ivanka, kes on isa vanemnõunik, välistas ise ÜRO suursaadikuks hakkamise Twitteris. Ivanka tunnistas, et Trumpi süüdistataks onupojapoliitikas, kui ta tütre ametisse nimetaks.

Trump ütles, et Haley rääkis talle kuus kuud tagasi, et mõtleb lahkumisele aasta lõpus, et võtta veidikeseks aeg maha.

„Ta on teinud uskumatut tööd. Ta on fantastiline inimene, mis on väga tähtis, aga ta on ka inimene, kes saab asjadest aru,” ütles Trump eile. „Ta on teinud fantastilist tööd ja me oleme teinud koos fantastilist tööd.”

Haley nimi on kahtedel viimastel presidendivalimistel esile kerkinud võimaliku vabariiklaste asepresidedikandidaadina ning temast võib saada ka senaator, kui Lõuna-Carolina vabariiklane Lindsey Graham peaks Trumpi administratsiooni tööle minema, nagu sageli spekuleeritakse.