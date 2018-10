USA surnukuurist avastati mitmekümne vastsündinu lagunenud surnukeha

James Craig Detroiti politseist ütles uudisteagentuurile AP, et reid matusebüroosse tehti pärast seda, kui linna ühe teise samalaadse asutuse pööningult leiti üheteistkümne vastusündinu surnukeha, vahendab ajalehe The Guardian uudisteportaal.

Leid, mis tehti reedel, oli aga veelgi õõvastavam: matusebüroo ruumides seisvatest pappkastidest leiti 36 vastsündinu surnukeha ja veel 27 imiku surnukeha tuli välja surnukuuri külmakappidest.

Craigi sõnul tegi olukorra politseinike jaoks veel raskemaks see, et surnukehadega oli hooletult ümber käidud: need olid lagunenud ja jäetud tahtlikult pikaks ajaks valedesse tingimustesse kätte seisma.

Arvatavasti hoidis matusebüroo alles surnult sündinud või pärast sündi surnud imikuid, esitades matusearveid ilma lapsi tegelikult maha matmata või hoiustades neid lubadusega anda nad meditsiinilisteks uuringuteks üle teaduslikele organisatsioonidele, tegelikult seda aga taas tegemata. Taolise saatuse osaliseks võis saada kuni kakssada vastsündinut. „Ma tõesti ei oska arvata, kus ülejäänud [surnukehad] on,“ ütles Craig.

Juhtunut uurib politsei.

Alles nädala eest leiti lähedalasuva matusebüroo Cantrell Funeral Home pööningult pappkastidest üheksa ja prügikottidest veel kahe vastsündinu surnukeha. Olukord oli seal halb juba varem: matusebüroo suleti kevadel pärast ametkondade kontrolli, mille käigus sealt avastati mitu hallitavat surnukeha.