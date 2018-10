USA sünagoogitapja: antisemiit, kes vihkas Trumpi... sest Trump ei vihka juute

Uurijate sõnul võib sotsiaalmeediast olla abi Bowersi motiivide kindlakstegemisel. Allikas ametivõimude seast ütles ka uudistekanalile The Daily Beast, et mehel oli alates 2016. aastast luba kanda tulirelvi ja tal oli neid kodus neli. Alates 2017. aastast oli tal ka jahiluba.

Tulistamise järel kustutas sotsiaalmeediaportaal Gab mehe konto ja tegi avalduse, väites, et neil on „nulltolerants“ terrorismi ja vägivalla suhtes, ja märkides, et ametivõime teavitati tulistaja vaadetest pärast seda, kui neist neile teada anti.

Foto: AFP

Hoolimata sellest oli Bowersil võimalik nende platvormi kasutada, et esineda neonatslikke vandenõudega ja kutsuda üles tarvitama vägivalda. Ta tegi korduvalt postitusi ameerika-heebrea põgenikeorganisatsioonist, mis toetab pagulasi, kuulutades laupäeval enne massimõrva, et organisatsioon toob riiki „sissetungijaid, kes tapavad meie inimesi“.

Väide pärineb tänapäevast antisemitismi toitvast neonatside vandenõuteooriast, mille kohaselt juudid üritavad valgenahalisi immigratsiooni teel „välja vahetada“. Just sel põhjusel kuulis ka Charlottesville'is mullu paremäärmuslastest antisemiitide protestiaktsioonil inimesi karjumas loosungit: „juudid meid ei asenda“ (inglise k. „Jews will not replace us“). Antud vandenõuteooria on tänapäeval mitmel pool ka neonatside valgenahaliste ülemvõimu ideoloogia nurgakiviks, märgib uudisteportaal.

46-aastane Bowers postitas vandenõuteooriaid ka juudist miljadäri George Sorose kohta, kes satub pidevalt üle maailma paremäärmuslike rünnakute ohvriks, saades sel nädalal sarnaselt mitmele demokraadile ja nende toetajale oma kirjakasti pommi.

Tulistaja kiitis oma postitustes natsi-Saksamaa juhti Adolf Hitlerit ja laitis antifašiste. Teda ärritas ka süüdistuste esitamine paremäärmusliku organisatsiooni Uhked poisid (inglse k. Proud Boys) vastu, kelle liikmetest osa peeti sel kuul seoses vägivallatsemistega kinni.

Bowers kuulus ühltasi nende neonatside sekka, kes ei olnud president Donald Trumpiga rahul, leides, et riigipea oli juutide suhtes liialt erapoolik. „Trump on globalist, mitte natsionalist,“ kirjutas ta oma kontol. „Ameerika ei saa suureks seni, kuni see on saastunud juutidega.“

Ta laitis ka presidenti seoses Charlottesville'i sündmustega, avaldades arvamust, et Trump ei olnud nn valgete ülevõimu toetava aktsiooni suhtes piisavalt toetav.