USA-st välja saadetud Vene diplomaatidel on raskusi lennupiletite hankimisega

USA-st vastuseks valimiste häkkimisele väljasaadetavad Vene diplomaadid on sattunud raskustesse lennupiletite ostmisega, teatab Interfax.

„Pileteid ei ole, kõik on enne uut aastat ära ostetud, aga inimestele anti ainult 72 tundi, ma ei tea, kuidas nad jõuavad,“ ütles neljapäeval Interfaxile anonüümseks jäänud informeeritud allikas.

Allika sõnul on välja saadetud diplomaadid sunnitud minema Washingtonist New Yorki, kus on rohkem võimalusi reisiks Moskvasse vaba koha leidmiseks. Seejuures tuleb diplomaatidel tõenäoliselt uusaastaöö lennukis veeta.

„See oli suur ootamatus, inimesed valmistusid uut aastat tähistama,“ ütles allikas.

Teine allikas teatas, et Venemaa alalise esindaja „daatša“ ümber New Yorgis on näha politsei kogunemist.

USA välisministeerium kuulutas persona non grata’deks 35 Vene diplomaati.