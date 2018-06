USA sõnasõda Kanada ja Euroopaga jätkab kerimist: Trumpi nõunik saatis Trudeau põrgusse, Trump kirub Twitteris NATO-t

Pärast nädalavahetusel G7 tippkohtumise järel Kanadaga puhkenud sõnasõda jätkavad nii USA president Donald Trump kui tema nõunikud Kanada peaministri Justin Trudeau ja teiste liitlaste kritiseerimist.

Trudeau ütles laupäeval, et Kanada ei lase end survestada. Presidendi majandusnõukogu direktor Larry Kudlow nimetas pühapäeval CNN-ile antud intervjuus Trudeau pressikonverentsi amatöörlikuks ja lapsikuks. "Ta läks pressikonverentsile ja ütles, et USA on solvav," rääkis Kudlow. "Ta ütles, et Kanada peab enda eest seisma. Ta ütleb, et meie tariifid on probleem, aga neil endal on hiiglasuured tariifid. Ta andis meile tõesti noahoobi selga."

Trumpi majandusnõunik Pete Navarro kasutas pühapäeval Fox Newsis peaministri aadressil veel vängemaid sõnu. "Põrgus on eriline koht iga riigijuhi jaoks, kes ajab president Donald J. Trumpiga pahatahtlikku diplomaatiat ja siis üritab talle lahkudes noa selga lüüa," ütles Navarro. "Ja seda see pahatahtlik Justin Trudeau oma vigurdava pressikonverentsiga tegigi, täpselt nii see nõrk, ebaaus Justin Trudeau tegi."