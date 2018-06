USA sõjavägi tahab püstitada sisserändajatele telklaagrid

USA ja Mehhiko piirikriisi raames plaanib USA merevägi püstitada sõjaväebaasidesse sisserändajate kinnipidamiskeskused.

Ajakirja Time hangitud plaani mustandi kohaselt kavatsetakse püstitada „kasinad“ telklaagrid majutamaks ligi 25 000 immigranti.

Telklaagrid kavatsetakse püstitada mahajäetud lennuväljadele Californias, Alabamas ja Arizonas. Kavas on mainitud ka laagrit San Fransisco lähistel, mis mahutaks 47 000 inimest.

Pentagoni pressiesindaja sõnul ei palutud sõjaväel teha vastavaid plaane, vaid teema algatati ise juhul kui peaks olema vajadus majutada täiskasvanud illegaalseid immigrante. USA sõjavägi ütles neljapäeval, et valitsus oli palunud majutada kuni 20 000 sisserändaja last. Mereväe memo kohaselt kulutatakse 233 miljonit dollarit, et majutada 25 000 isikut kuus kuud.

Memo annab ülevaate Trumpi administratsiooni poolt rakendatavast nulltolerantsi sisserändepoliitikast, mille eesmärk on hoida Kesk-ja Lõuna-Ameerikast pärit sisserändajaid USAst eemal. Otsus võtta iga USA-Mehhiko piiri ületanud sisserändaja kriminaalvastutusele eraldas mais ja juunis umbes 2300 last vanematest ja põhjustas ülemaailmse pahameele laine. President Donald Trump lõpuks murdus surve all ning tühistas karmi sisserändepoliitika, ent rõhutas, et jääb kindlaks nulltolerantsi piiripoliitikale.