USA sõjaväejuht: sõda oleks kohutav, aga Põhja-Korea tuumaraketid on kujuteldamatud

Põhja-Korea raketiprobleemi sõjaline lahendamine oleks kohutav, aga Pyongyangil USA-vastase tuumarünnaku võimekuse välja arendada lubamine on kujuteldamatu, teatas USA staabiülemate ühendkomitee esimees, merejalaväe kindral Joseph Dunford Pekingis.

Dunford ütles ajakirjanikele, et president Donald Trump on andnud otsese käsu välja arendada usutavad ja elluviidavad sõjalised valikuvõimalused ja täpselt seda tehaksegi, vahendab Associated Press.

Dunford vastas küsimustele Trumpi peastrateegi Steve Bannoni avalduse kohta, et Põhja-Korea ohule ei ole sõjalist lahendust.

„Sõjalist lahendust ei ole, unustage see,“ ütles Bannon väljaandele The American Prospect. „Kuni keegi lahendab selle koha võrrandis, mis näitab mulle, et kümme miljonit inimest Soulis ei sure esimese 30 minuti jooksul tavarelvade läbi. Ma ei tea, millest te räägite, siin ei ole sõjalist lahendust, me oleme neil pihus.“

Dunford ütles, et oleks täiesti kohutav, kui probleemi hakataks lahendama sõjaliselt, selles pole küsimustki.

Ta lisas aga, et oleks kujuteldamatu lubada KJU-l (Põhja-Korea juht Kim Jong-un – toim) arendada välja ballistilised raketid tuumalõhkepeaga, mis võivad ähvardada Ühendriike ja jätkata regiooni ähvardamist.

Dunford kinnitas ka, et ei ole küsimustki, et igasugune potentsiaalne sõjaline tegevus Korea poolsaarel võetakse ette ainult Lõuna-Koreaga konsulteerides.

„Lõuna-Korea on liitlane ja kõik, mis me regioonis teeme, on meie liidu kontekstis,“ ütles Dunford.