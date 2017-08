USA sõjalaev põrkas kokku õlitankeriga

"Raketihävitaja USS John S. McCain (DDG 56) osales 21. augustil Malaka väinast ja Singapurist ida pool kokkupõrkes kaubalaevaga Alnic MC," vahendab AFP mereväe avaldust.

"Esialgsed andmed viitavad, et John S. McCain sai kahjustusi vasaku parda pool ahtris. Koostöös kohalike võimudega on käimas on otsingu- ja päästeoperatsioonid."

Praeguste andmete kohaselt on kadunud kümme ja vigastatud viis meremeest.

Meeskonna vigastused ja kahju on hindamisel.

Kokkupõrge leidis aset kell 5.24 (00.24 Eesti aja järgi) hommikul, kui laev oli teel Singapuri sadamasse.

Alnic MC on 183 meetri pikkune ja 30 000 tonni kaaluv Libeeria lipu all seilav tanker, mida kasutatakse õli ja kemikaalide transportimiseks.

USA mereväealus kannab vabariiklasest Arizona osariigi senaatori ja Vietnami sõja veterani John McCaini nime.

McCain avaldas Twitteris päästeoperatsioonile omapoolset toetust.

Cindy & I are keeping America's sailors aboard the USS John S McCain in our prayers tonight - appreciate the work of search & rescue crews https://t.co/jzk9giXbfg