USA siseminister: venelasi saaks peletada blokaadiga merel

"USAl on tänu oma mereväele võimalik tagada mereliikluse vabadus, kuid vajadusel... ka võimalik korraldada mereblokaad, et Venemaa energiakandjad turule ei jõuaks," ütles Zinke.

Tema sõnul on Venemaa majanduse ainsaks sissetulekuallikas n-ö energia müük ja see selgitab, miks on venelased sekkunud Lähis-Itta: tõenäoliselt sooviga müüa seal naftat ja gaasi, nagu seda tehakse Euroopaski.

„On olemas sõjaline variant, mida ma eelistaksin mitte kasutada ja majanduslik lahendus: avaldada survet ning Venemaa ja Iraani energiaressursid turult välja tõrjuda,“ rääkis siseminister. „Me oleme võimelised seda tegema, sest USA on maailma suurim nafta ja gaasi tootja.“

Trumpi administratsioon on seisukohal, et Euroopa Liit peaks olema Venemaast energiasõltumatu ja loobuma sellistest suurprojektidest nagu Nord Stream 2 gaasitorujuhe, mis kulgeks Venemaalt Saksamaale.