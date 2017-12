USA senatil oli tohutute maksukärbete vastuvõtmisel tuli takus

Vabariiklaste liidrid tegid reedel ägedat lobitööd, et veenda oma senaatoreid hääletama massiivse maksumuudatuste eelnõu poolt, mis jõudis nende lauale alles tunde varem, vahendab ajaleht FT.

Tohutu kiirusega üritati jõuda hääletuseni, mis toimus juba laupäeva varahommikul kell 2, millel vabariiklasi saatis ka edu, kui nende enamusega senatis oli muudatuste poolt 51 rahvaesindajat.

Mahukas eelnõu, mis viib USA maksussüsteemi suurima ümberkorraldamiseni alates 1980. aastatest, võeti vastu hoolimata sellest, et alles neljapäeval leidis sõltumatu senati maksuküsimuste ühiskomitee, et maksukärbete seadus suurendaks kümne aasta jooksul föderaalset puudujääki tervelt miljardi võrra. Ühtlasi ei olnud eksperdid nõus väitega, et maksukärped kompenseerib majanduskasv.

Ükshäälselt vastu hääletanud demokraatide hulgas oli vaid üksainus vabariiklane, Bob Corker, kes ei olnudki rahul asjaoluga, et maksureform suurendab veelgi riigi võlakoormat.

Vastuolulise eelnõu tuum on suurkorporatsioonide maksude märkimisväärne alandamine. Oluliselt tagasihoidlikum on maksukärbe, mis mõjutab tavalist üksikisikust maksumaksjat. Teatavat osa keskklassist ähvardab aga eelnõu seaduseks saamisel maksumäärade kasv.

USA demokraadid olid ükshäälselt seesuguste maksumuudatuste vastu, kuid nende häältest oli vähe, et vabariiklaste enamust peatada.

Vabariiklastel õnnestus oma mahukas maksupakett läbi suruda ilma igasuguse sisulise aruteluta. Hääletuseni jõuti lõpuks nii kiirelt, et senaatoritel ei olnud võimalik ettepanekutega isegi tutvuda.

I was just handed a 479-page tax bill a few hours before the vote. One page literally has hand scribbled policy changes on it that can’t be read. This is Washington, D.C. at its worst. Montanans deserve so much better. pic.twitter.com/q6lTpXoXS0— Senator Jon Tester (@SenatorTester) December 2, 2017