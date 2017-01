USA senati väliskomitee kiitis napilt heaks Rex Tillersoni välisministriks saamise

USA senati välissuhete komitee toetas esmaspäeval napilt president Donald Trumpi valikut välisministri ametisse, naftafirma Exxon Mobil endist juhti Rex Tillersoni.

Komitee hääletas Tillersoni kandidatuuri heakskiitmise poolt tulemusega 11-10. Kõik vabariiklased olid Tillersoni poolt ja kõik demokraadid tema vastu, vahendab Reuters.

Tillersoni heakskiitmine komitees oli kahtluse all kuni tema kõige valjuhäälsema vabariiklasest kriitiku Marco Rubio teateni varem esmaspäeval, et ta siiski hääletab poolt.

Tillersoni ametisse kinnitamine sajaliikmelises senati täiskogus, kus vabariiklastel on 52 kohta, ei ole kavas enne järgmist nädalat. Demokraadid tahavad rohkem aega debattideks ning senatis ei pruugi sel nädalal istungeid toimuda.

Rubio toetus oli kahtluse all pärast seda, kui ta Tillersoni kuulamisel karmilt küstles, keskendudes sellistele teemadele nagu Tillersoni toetus inimõigustele. Lõpuks otsustas Rubio siiski kandidaadi lugupidamisest Trumpi vastu ja kriitilise tähtsusega ametikoha täitmiseks heaks kiita.

Demokraadid teatasid, et hääletasid Tillersoni vastu, sest kardetakse, et ta võib kaotada Venemaa-vastased sanktsioonid ning tema keeldumise tõttu tõmbuda kogu ametis oleku aja jooksul tagasi asjadest, mis on seotud tema endise tööandjaga.

Välissuhete komitee esidemokraat Ben Cardin ütles, et Tillersoni „äriorientatsioon“ ja vastused kuulamisel „võivad seada ohtu tema võime edendada välisministrina väärtusi ja ideaale, mis on defineerinud meie riiki ja meie juhtivat rolli maailmas enam kui 200 aastat“.