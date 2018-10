USA senati õiguskomitee sai FBI raporti ülemkohtukandidaat Kavanaugh’ kohta

Komitee esimees Chuck Grassley teatas sellest kohaliku aja järgi täna varahommikul Twitteris, vahendab Associated Press.

Grassley peaks FBI raporti hommikul läbi lugema ja seejärel teevad seda tema kolleegid. Et raport on konfidentsiaalne, ei ole senaatoritel lubatud rääkida, mida see sisaldab.

Vabariiklased nõustusid paluma FBI-lt Kavanaugh’ täiendavat taustakontrolli pärast seda, kui tema süüdistaja Christine Blasey Ford tunnistas eelmisel nädalal, et Kavanaugh ründas teda, kui nad mõlemad käisid keskkoolis. Kavanaugh eitab süüdistusi.

Fordi advokaatide sõnul ei ole naist küsitletud. FBI rääkis aga teise naise, Deborah Ramireziga, kes väidab, et Kavanaugh paljastas end tema ees, kui nad käisid kolledžis. Kavanaugh väidab, et ka see süüdistus on vale.