USA senati luurekomitee nõuab Flynnilt ametlikult dokumente suhtluse kohta venelastega

USA senati luurekomitee esitas USA presidendi Donald Trumpi endisele rahvusliku julgeoleku nõunikule Michael Flynnile ametliku nõude anda üle dokumendid tema suhtlemise kohta Vene ametiisikutega.

Flynni advokaat Robert Kelner oli enne seda luurekomitee 28. aprillil esitatud taotlusele vastanud, et ei esita nimetatud dokumente, vahendab CNN.

Vabariiklasest senaator James Lankford ütles kolmapäeva õhtul Fox Newsile, et komitee esitas nõude suurele arvule dokumentidele.

„Ta ei andnud neid dokumente üle, seega esitasime me nende dokumentide kohta nõude,“ ütles Lankford. „Me ootame, et need meile esitatakse.“

Flynn on üks neljast Trumpi endisest abist, kelle kohta senati uurijad taotluse esitasid. Ülejäänud on Trumpi valimiskampaania välispoliitikanõunik Carter Page, endine kampaaniajuht Paul Manafort ja endine nõunik Roger Stone.

Page on komiteele vastanud juba mitmeid kordi ja öelnud, et ei tee koostööd, kuni senati uurijad küsivad endise presidendi Barack Obama administratsioonilt tema kommunikatsioonide kohta. See on viide Page’i süüdistusele, et ta oli Obama administratsiooni jälgimise all.