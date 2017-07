USA senati hääletusel ei läinud läbi ka Obama tervishoiuseaduse osaline tühistamine

USA senat lükkas tagasi ka endise presidendi Barack Obama tervishoiuseaduse osalise tühistamise, mis on tõsine löök president Donald Trumpile ja vabariiklaste poliitilisele kursile.

Et ei suudeta läbi suruda isegi niinimetatud „kõhna tühistamist“ („skinny repeal“), pole selge, kas senati vabariiklased suudavad üldse mingi tervishoiualase seaduseelnõuga edasi minna, vahendab Associated Press.

Seaduseparanduse vastu, mis oleks tühistanud kohustuse, et enamik inimesi saab tervisekindlustuse ja suured ettevõtted pakuvad seda oma töötajatele, hääletasid kõik demokraadid ja ka kolm vabariiklast.

Kolm vastu hääletanud vabariiklast olid John McCain Arizonast, Lisa Murkowski Alaskast ja Susan Collins Maine’ist.

Hääletustulemus oli 49-51.

Tegemist oli senati vabariiklaste viimase võimalusega midagigi vastu võtta, et kutsuda esile läbirääkimised Valge Majaga. Mõned vabariiklased on mures, et esindajatekoda kiidab lihtsalt heaks kärbitud eelnõu ja saadab selle Trumpile.