USA senati demokraatide liider püüab takistada Trumpil Venemaa-vastaste sanktsioonide leevendamist

USA senati demokraatide liider Chuck Schumer ütles, et tema ja mõlema partei senaatorite grupp astub samme, et blokeerida president Donald Trumpi jaoks USA Venemaa-vastaste sanktsioonide ainuisikuline leevendamine.

Schumer ütles pühapäeval telekanali ABC News saatele „This Week“, et eelnõu, mida esitletakse sel nädalal, on vastus võimalusele, et Trumpi administratsioon võib pakkuda Venemaa-vastaste sanktsioonide tühistamist vastutasuks Venemaa tuumarelvade vähendamise eest.

„Meie jaoks on sanktsioonide tagasivõtmine, võttes arvesse, mida Venemaa on teinud Ukrainas ja ähvardanud Balti riike ning nüüd on nad selgelt püüdnud sekkuda meie valimistesse – kas sellel oli mõju või mitte – see on miski, mis on oht, millega me pole kunagi silmitsi seisnud sellises ulatuses Ameerika ajaloos,“ ütles Schumer. „Me võtame sanktsioonid tagasi, see ütleb Venemaale: „Lase käia ja sekku meie valimistesse ja tee halbu asju.“ See ütleb Hiinale, see ütleb Iraanile. See oleks kohutav.“

Loe veel

Schumer lisas, et eelnõu toetavad vabariiklastest senaatorid John McCain ja Lindsey Graham, kes on mõlemad olnud Trumpi Venemaa-teemalise retoorika häälekad kriitikud.

Schumer kritiseeris ka Trumpi kõnet USA luure keskagentuurile (CIA) laupäeval ning tema inauguratsioonikõnet reedel.

„President Trump peaks mõistma, et ta ei tee enam kampaaniat. Ta on president. Ja selle asemel, et rääkida, kui palju inimesi tema inauguratsioonile kohale ilmus, peaks ta rääkima, kui palju inimesi jääb keskklassi ja liigub keskklassi,“ ütles Schumer.