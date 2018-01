USA Senat vaeb eriprokurör Muelleri kaitsmist Trumpi eest

USA Senat vaeb, kas neil tuleks kaitsta administratsiooni uurivat eriprokurör Robert Muellerit president Donald Trumpi võimaliku otsuse eest ta vallandada.

USA kongresmenid mõlemast erakonnast kutsusid eile Senatit üles võtma vastu seaduseelnõu, millega kaitstaks Muellerit võimaliku vallandamise eest ja võimaldataks tal oma tööd jätkata, kirjutab ajaleht The Washington Post.

Vabariiklaste liidrid ei ole aga eelnõule toetust avaldanud ja pigem soostuvad sel teemal vaikida, mainides reedel vaid, et riigipea ähvardused eriprokurör Mueller vallandada leidsid aset ammu. Vähemuses olevate demokraatide seas on toetus eelnõule suur: nende jaoks tähendaks Muelleri vallandamine õigusemõistmise takistamisel punast joont, mille järel tehtaks tõenäoliselt algust Trumpi ametist tagandamise protsessiga.

Ajaleht The New York Times kirjutas reedel, et Trump nõudis eelmise aasta suvel Venemaa USA 2016. aasta presidendivalimistesse sekkumist uuriva eriprokuröri vallandamist. Valge Maja õigusnõunik Don McGahn keeldus aga toona andmast justiitsministeeriumile korraldust Muelleri vallandamiseks, sest ei nõustunud presidendi põhjendustega.

Valge Maja on korduvalt eitanud, et Trump uurib Muelleri vallandamise võimalust. Augustis ütles Valge Maja jurist John Dowd, et seesugust ideed ei ole laual olnud kunagi.

Trumpilt küsiti artikli kohta reedel Šveitsis Davosis maailma majandusfoorumil. „Valeuudis, rahvas. Valeuudis. Tüüpilised New York Timesi valelood,” kommenteeris ta.

Senati luurekomitee mõjukas demokraadist liige Mark Warner ütles aga New York Timesi artiklile reageerides, et eriprokuröri vallandamine on punane joon, mida president ei saa ületada.