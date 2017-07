USA senat lükkas tagasi Obama tervishoiuseaduse tühistamise ilma asenduseta

USA senat lükkas kolmapäeval tagasi vabariiklaste ettepaneku tühistada president Barack Obama tervishoiuseadus Obamacare ilma asenduseta.

Tegemist oli märkimisväärse kontrastiga võrreldes vähem kui kahe aasta taguse ajaga, kui vabariiklaste kontrollitud esindajatekoda ja senat tühistamise heaks kiitsid ja selle Obamale allkirjastamiseks saatsid. Obama pani siiski eelnõule veto. Siis oli tegemist pigem poliitilise sõnumi saatmisega, sest vabariiklased teadsid väga hästi, et Obama eelnõud ei allkirjasta, vahendab CNN.

Nüüd aga, kui Valges Majas on vabariiklasest president Donald Trump, kes on ülimalt valmis oma allkirja andma, on panused reaalsed. Enam kui seitse aastat pärast Obamacare’i kehtestamist tunnistatakse vabariiklaste hulgas üha rohkem, et seaduse otsene tühistamine ei ole mõistlik.

USA kongressi eelarvebüroo hinnangul oleks Obamacare’i asenduseta tühistamine jätnud järgmise kümne aasta jooksul ilma tervisekindlustuseta 32 miljonit inimest.