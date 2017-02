USA senat kiitis Trumpi valitud välisministri heaks

Foto: Bloomberg, Bloomberg via Getty Images

USA senati täiskogu kinnitas täna naftafirma Exxon Mobil endise juhi Rex Tillersoni riigi uueks välisministriks.

Tillersoni poolt hääletas 56 ja vastu 43 senaatorit. Tema poolt hääletasid kõik vabariiklased ning vastu oli enamik demokraatidest. Senati täiskogus on vabariiklastel 52 kohta, vahendab CNN.

USA senati välissuhete komitees sai Tillerson esmaspäeval napi toetuse. Komitee hääletas Tillersoni kandidatuuri heakskiitmise poolt tulemusega 11-10. Kõik vabariiklased olid Tillersoni poolt ja kõik demokraadid tema vastu.

Demokraadid teatasid, et hääletasid Tillersoni vastu, sest kardetakse, et ta võib kaotada Venemaa-vastased sanktsioonid ning tema keeldumise tõttu tõmbuda kogu ametis oleku aja jooksul tagasi asjadest, mis on seotud tema endise tööandjaga.

Välissuhete komitee esidemokraat Ben Cardin ütles esmaspäeval, et Tillersoni „äriorientatsioon“ ja vastused kuulamisel „võivad seada ohtu tema võime edendada välisministrina väärtusi ja ideaale, mis on defineerinud meie riiki ja meie juhtivat rolli maailmas enam kui 200 aastat“.