USA senat astus sammu Saudi Araabialt toetuse äravõtmise suunas Jeemeni sõjas

Senat hääletas tulemusega 63-37 selle poolt, et minnakse edasi parteideülese Saudi Araabia vastase resolutsiooniga. Lisaks kõigile demokraatidele hääletas poolt ka 14 vabariiklast. Enne seda ei õnnestunud välisminister Mike Pompeol ja kaitseminister James Mattisel senaatoreid veenda, vahendab Politico.

Pompeo ja Mattis esinesid salastatud briifingul kõigi senaatorite ees, kuid ebaõnnestunult. Senaatorid tahavad, et Trumpi administratsioon hakkaks Saudi Araabiasse karmimalt suhtuma pärast ajakirjanik Jamal Khashoggi mõrva Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis, mida seostatakse Saudi Araabia juhtkonnaga kõige kõrgemal tasemel.

„Ma leidsin, et nende tänane briifing oli puudulik. Ma leidsin, et sisuliselt ei tee me neid asju, mida peaksime tegema, et tasakaalustada asjakohaselt oma suhted Saudi Araabiaga Ameerika huvidega ja meie Ameerika väärtustega,” ütles senati väliskomitee esimees, vabariiklane Bob Corker oma kõnes.