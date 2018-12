USA senaatorid: Saudi prints on mõrtsukas, relvamüük tuleb peatada

Kohtumisel osalesid mõlema partei senati fraktsioonide juhtkonna ja välis- ning kaitsepoliitikale keskenduvate komisjonide esindajad. Kohtumise järel esinesid nii vabariiklased kui demokraadid terava kriitikaga Saudi kroonprints Mohammedi aadressil, keda mitu senaatorit nimetas otsesõnu mõrvariks. Samuti väljendas mitu vabariiklast toetust Jeemeni sõja toetamise ja saudidele suunatud relvamüügi lõpetamisele.

„Mul ei ole küsimustki, et kroonprints tellis tapmise, jälgis tapmist ja teadis täpselt, mis toimub,” ütles vabariiklane Bob Corker. „Kui ta oleks kohtu ees, mõistetaks ta 30 minutiga süüdi. Nii et küsimus on selles, mida me nüüd teeme?”

Vabariiklane Lindsey Graham ütles, et kroonprintsi süütus on täielikult välistatud ja välistas edasise relvamüügi saudidele, kuni kõik Khashoggi surma süüdlused on õiglase karistuse saanud. „Ma ei toeta ka enam sõda Jeemenis selle praegusel kujul,” lisas ta.

Senati vabariiklaste juht Mitch McConnell rõhutas siiski, et kongress peab leidma asjakohase viisi Khashoggi mõrvale reageerimiseks, kuid suhted Saudi Araabiaga peavad säilima. President Donald Trump on öelnud, et kroonprintsi süü pole kindel ning relvamüük peab igal juhul jätkuma.