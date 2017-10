USA senaator: Valge Maja on nagu täiskasvanute lasteaed, mis võib viia kolmanda maailmasõjani

USA senati väliskomitee vabariiklasest esimees Bob Corker ütles eile antud intervjuus, et president Donald Trump kohtleb oma ametit nagu „tõsielusaadet“, ähvardades hoolimatult teisi riike, mis võivad asetada riigi kolmanda maailmasõjani viivale rajale.

Corker ütles, et teda teeb ärevaks president, kes käitub nagu „teeks „Õpipoissi“ või midagi“, vahendab New York Times.

„Ta paneb mu muretsema,“ lisas Corker. „Ta peaks panema muretsema igaühe, kes meie riigist hoolib.“

Corkeri kommentaarid võtsid kokku terve päeva kibedaid solvanguid presidendi ja Tennessee senaatori vahel. Corkeri näol on tegemist mõjuka senaatoriga, kelle toetus on kriitilise tähtsusega presidendi maksureformile ja Iraani tuumaleppe saatusele.

Kõik algas eile sellest, kui Trump süüdistas Twitteris Corkerit uuesti kandideerimisest loobumises, sest ta ei julge. Corker andis vastulöögi: „On häbiasi, et Valgest Majast on saanud täiskasvanute lasteaed. Keegi ilmselgelt puudus täna hommikul oma vahetusest.“

Trumpi sõnul anus Corker tema toetust. „Ma ütlesin „EI“ ja ta kukkus välja (ütles, et ei saaks võita ilma minu toetuseta),“ kirjutas Trump ning väitis, et Corker tahtis välisministriks saada. „Ma ütlesin „EI AITÄH“,“ kirjutas Trump.

Corker teatas, et Trump õhutas teda uuesti kandideerima ja lubas oma toetust, kui ta seda teeb.

Senaatori sõnul kujutab Trump endast sellist akuutset riski, et terve seltskond administratsiooni kõrgeid ametnikke peavad teda kaitsma tema enda eest. „Ma tean kindlalt, et iga jumala päev Valges Majas on tema vaos hoida püüdmise olukord,“ lausus Corker.

Corker ütles, et Trump on korduvalt õõnestanud diplomaatiat oma Twitteri kirjutistega. „Ma tean, et ta on kahjustanud mitmel korral, ta on kahjustanud meid seoses läbirääkimistega, mis olid käimas, asju välja säutsudes,“ ütles Corker.