USA senaator John McCain ütles, et tema ajuvähi prognoos on väga kehv

Ajuvähiga võitlev USA senaator John McCain ütles, et arstid andsid talle väga kehva prognoosi.

McCain käis juulis ajukasvaja tõttu operatsioonil ja hiljem leiti, et tegemist on glioblastoomi teatava vormiga, vahendab Associated Press.

Sama tüüpi vähk võttis 2009. aastal elu McCaini senati kolleegilt Edward Kennedylt.

McCain ütles pühapäeval CBS-i saates „60 Minutes“, et mõtleb Kennedyle palju. McCaini sõnul jätkas Kennedy töötamist vaatamata diagnoosile ega andnud kunagi alla, sest talle meeldis asjades osaleda.

McCain ütles, et kardab mõnikord seda, mis juhtub, kuid seab sellele vastu tänutunde suurepärase elu elamise eest.