USA sanktsioonide all ägav Vladimir Jakunin sai Saksamaalt viisa

Jakunin on õnnestunud seni erinevalt USA omadest pääseda Euroopa Liidu sanktsioonidest, mistõttu Saksamaal oli võimalik mehele anda viisa, millega tal on võimalik seal elada ja töötada, vahendab uudisteleht Deutche Welle.

Tavapäraselt väljastatakse venelastele taotluse korral kolme kuu pikkune viisa, seega tehti ka siin Jakuninile erand, kuigi välisministeeriumi pressiesindaja sõnul oli tegemist igati protseduurilise kaasusega.

Tema sõnul järgiti USA ja Austraalia sanktsioonide all ägavale Jakuninile viisa andmisel kõikvõimalikke Euroopa Liidu seadusi ja regulatsioone ning kõik on igati seaduspärane. Välisministeeriumist rõhutati ajakirjanikele, et Jakunin ei kuulu Euroopa Liidu musta nimekirja.

Ajakirjandusse jõudis teave Jakunini viisataotlusest pärast seda, kui ilmus välja pilt, millel on näha, kuidas ta väisab Saksamaa suursaatkonda Venemaal. Tolle avaldas oma Facebooki kontol Moskva linnavolinik Dmitri Klotškov, kes väitis ajakirjandusele, et sai selle ühelt oma sõbralt.

Jakuninil on ka rahvusvaheliste suhete valdkonnaga tegelev mõttekoda Tsivilisatsioonide Dialoog, mille ta asutas Berliinis tunamullu. Asutuse eestkõneleja Grigori Levtšenko ütles ajalehele, et „viisaprotsess oli igati normaalne, sest Jakunin sai selle töötamiseks riigis, kus asub tema organisatsiooni peakorter”.