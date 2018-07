USA saatkonna juures Pekingis toimus väike plahvatus

USA saatkonna juures Pekingis plahvatas avalikus kohas väike lõhkekeha, teatas saatkonna esindaja.

Plahvatus toimus kohal, kus viisataotlejad tavaliselt saatkonda sisenemiseks järjekorras seisavad.

Saatkonna esindaja sõnul oli ainus isik, kes plahvatuses viga sai, see, kes lõhkekeha õhkis.

Sotsiaalmeedias avaldatud videod ja fotod näitasid paksu suitsu ning rahva kogunemist saatkonna juurde.

Explosion at the US Embassy in Beijing. WTF? pic.twitter.com/yj5t1ZxaTA — Wei (@wei_Calgary) July 26, 2018

Pekingi politsei teatel oli tegemist kahtlustatava ilutulestikuseadeldisega, mis tekitas väikese põlengu. Teo toimepanija vigastas oma kätt, kuid ei ole eluohtlikus seisundis.

Politsei teatas, et 26-aastase mehe nimi on Jiang Moumou ja ta on pärit Sise-Mongooliast.

Kommunistliku partei ajaleht Global Times teatas varem, et politsei viis kohaliku aja järgi kella 11 ajal minema naise, kes pritsis endale peale bensiini, arvatavasti püüdes end süüdata. Pole teada, kas need intsidendid on omavahel seotud.

Pekingis asuv Eesti saatkond asub USA saatkonna lähedal. Välisministeeriumi esindaja kinnitas Delfile, et nad on olnud Eesti saatkonnaga ühenduses. Keegi töötajatest viga ei saanud. Saatkonnas jätkub töö ja kõikidega on kõik hästi.