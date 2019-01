USA saatis Mustale merele oma sõjalaeva USS Donald Cook

Arleigh Burke'i-klassi hävitaja USS Donald Cook on sel aastal juba teine USA mereväe laev, mis Mustale merele saabub: pelgalt kahe nädala eest jõudis piirkonda USA dessantlaev USS Fort McHenry, vahendab uudisteagentuur AP.

#USSDonaldCook transited the Turkish Straits and entered the Black Sea Jan. 19, 2019 to conduct maritime security operations in support of regional allies and partners. pic.twitter.com/F8JDL9aLxG