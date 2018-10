USA saadik NATO juures näis ähvardavat ennetava löögiga keelatud Vene rakettide vastu

Enne selgitust, mis tuli üheksa tunni pärast, ei olnud selge, kas Hutchison mõtles, et USA võtaks Venemaa keelatud raketirajatised sihikule, kui Moskva lepingut ei järgi, või kas ta hoiatas, et USA parandaks oma raketikaitset nii, et saaks kõrvaldada kõik keelatud raketid, mida Venemaa otsustaks USA ja tema liitlaste sihtmärkide pihta välja lasta. USA-l on praegu piiratud võimalused enese kaitsmiseks tiibrakettide vastu.

„Küsimus oli, mida te teeksite, kui see jätkub punktini, kus me teame, et nad on võimelised keelatud rakette kohale toimetama,” ütles Hutchison. „Ja selles punktis otsiksime me võimekust kõrvaldada rakett, mis võib tabada mõnda meie riiki Euroopas ja tabada Ameerikat Alaskas.”

Kokkulepe, mille USA ja Nõukogude Liit allkirjastasid 1987. aastal, keelab toota ja positsioonidele paigutada tuuma- ja tavarakette, mille lennuulatus on 500-5500 kilomeetrit. See kehtib maismaalt väljalastavate ballistiliste ja tiibrakettide kohta.